Učinki begunskega vala na Otoku

Mini serija Collateral je delo Davida Hara, enega najbolj znanih in vplivnih britanskih­ scenaristov, dramatikov in ­režiserjev. Njegov vešči ­prijem se TV-seriji, nastali v ­koprodukciji BBC z Netflixom, tudi pozna.­ Redkokdo bi znal iz umora dostavljavca pizz tako prepričljivo razgrniti aktualni­ britanski družbenopolitični kozmos.



TV-serija obravnava nekatere aktualne in pereče teme, ki povezujejo Otok s širšo geopolitično situacijo. Izkaže se namreč, da je bil umrli ­dostavljavec pizz imigrant z Bližnjega vzhoda. Tako gledalec dobi vpogled v britanski sistem obravnave prosilcev za azil in njihov način vračanja beguncev. Odtujen, zbirokratiziran sistem ravnanja s tujci je v TV-seriji posnet brez sentimentalnosti ali pretiranega patosa, a verjetno prav zato učinkuje na gledalca. Delovanje Davida Marsa (John Simm), enega izmed poslancev laburistične stranke, ki nasprotuje restriktivni politiki ­Velike Britanije do toka beguncev, po drugi strani razpre pogled v britansko politiko. Za razliko od njega se vodja njegove stranke v zvezi z imigrantskim vprašanjem približuje populistični drži, saj računa, da bo tako pridobila več volivcev.