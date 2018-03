Umor za televizijo in telefonsko aplikacijo

Sharon Stone in Steven Soderbergh sta združila moči v mračni kriminalki Mozaik.

Steven Soderbergh velja za ­režiserja, ki poleg komercialnih hollywoodskih uspešnic snema­ tudi zahtevnejše vsebine­ in projekte. Pred nekaj leti je ­našel pribežališče v svetu TV-serij in režiral Kirurga s Clivom Ownom v glavni vlogi. Miniserija Mozaik, ki je nastala tudi kot aplikacija za pametne telefone, je njegov novi televizijski eksperiment.



V projektu, ki ga je letos lansiral HBO, ključna vloga pripade ­Sharon Stone. V TV-seriji igra Olivio Lake, starejšo pisateljico in ilustratorko otroških knjig, ki počiva na lovorikah stare slave. Vajena je lagodnega življenja, čeprav ji njen finančni položaj tega ne omogoča. Toda Olivia je predvsem osamljena ženska, ki se ni poslovila od obljube ljubezni.