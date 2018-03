Avtoportret z genetskim zapisom

Nizozemski umetnik Jeroen van Loon je svoje delo Cell.out, Prodajo človeških DNK podatkov na dražbi prodal belgijski umetniški fundaciji Verbeke Foundation. Nastajanje tega projekta je zdaj na ogled v Projektnem prostoru Aksioma. Vprašanje prodaje podatkov človeške DNK je v dobi digitalnih tehnologij zelo aktualno – tako lahko sklepamo tudi iz velikega zanimanja, ki ga je bil na odprtju razstave deležen Loon.



Naslov Cell.out je besedna igra, ki se poigrava z angleško »sellout« ali razprodan dogodek, le da v tem primeru umetnik v svojem umetniškem projektu dokumentira in reprezentira, kako je pridobil in pozneje na dražbi za 1100 evrov prodal podatke o svojem DNK. Podatek je pomenljiv ob dejstvu, da so bili produkcijski stroški precej višji, okoli 6000 evrov, kot je pojasnil za Delo. Toda zaslužek ni bil v središču umetnikovega zanimanja.