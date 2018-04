Dušan Tršar: Če imaš nekaj rad in to povežeš z razumom ...

Lani okrogel jubilej, osem­deset­letnica, zatem serija postavitev retrospektive njegovih del v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, Moderni galeriji v Ljubljani, Galeriji Murska Sobota in Pilonovi galeriji v Ajdovščini, vzporedno še razstava malih plastik in risb v ljubljanski Galeriji DLUL.

Javnost je imela v zadnjem času veliko priložnosti za stik z delom kiparja Dušana Tršarja. Minuli četrtek ga je postavila pod žaromete še podelitev Jakopičeve nagrade.



Dušan Tršar (1937) je podeljevalce Jakopičeve nagrade prepričal z različnimi etapami v svojem več kot šestdesetletnem delu. Med njimi izstopata obe osrednji. Starejša iz časa delovanja skupine Neokonstruktivisti na prehodu iz šestdesetih v sedemdeseta leta, ko je nastopil z inovativnimi svetlobnimi skulpturami iz novih kiparskih gradiv.

Ostali člani skupine so bili Dragica Čadež, Drago Hrvacki, Tone Lapajne, Slavko Tihec in Vinko Tušek, temu obdobju, v katerem je Tršar v slovensko kiparstvo vpeljal pleksi steklo in neonsko osvetlitev, pa je v njegovi karieri sledila vrnitev h klasičnim kiparskim materialom. K taktilnemu kiparjenju v glini in bronu z značilno vertikalno organizacijo kipov.