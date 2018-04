Česar nikoli več ne bomo pozabili ...

»Priča, Evropejec, kozmopolit,­ humanist, mislec.« S temi besedami v prvi dvorani Leopoldovega muzeja nagovorijo obiskovalca razstave Zoran Mušič: Poezija tišine.

Postavitev, ki se na dobrih tisoč kvadratnih­ ­metrih prostora ustavi na vseh umetnikovih življenjskih in ustvarjalnih postajah, so si iz Slovenije ogledali številni ­poznavalci Mušičevega dela.



Nives Marvin, kustosinja Obalnih galerij:



Vsekakor je to močno doživljajska razstava, ki popelje obiskovalca v umetnikov večdesetletni slikarski opus, od najzgodnejših krajin in vedut do poslednjih portretov. Lahko smo ponosni, da avstrijska prestolnica gosti dela najslavnejšega primorskega in slovenskega slikarja.

Muzej je del Muzejske četrti, ki na leto našteje skoraj štiri milijone obiskovalcev. Obiskovalec tako lahko spozna samosvojega mojstra risarja, slikarja in grafika, skrajnega in hkrati izjemno tankočutnega individualista, ki se ni odzival na trenutne umetnostne smernice prejšnjega stoletja. Nasprotno, vedno je črpal navdih le iz lastnega življenja, intimnih izkušenj in doživljanja.