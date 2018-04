Čigave so fotografije, ki jih hranijo muzeji?

Muzejske zbirke so lahko ­bogate, a fizična prisotnost muzejskega gradiva ne pomeni, da si muzej vselej lasti tudi avtorske pravice za to gradivo. Te so lahko drugje, s čimer se srečujemo tudi v medijih. Muzeji se vsak po svoje soočajo z vprašanji razpršenih avtorskih pravic, enotnih pravil ni. Fond, ki je že dolgo v javni zbirki, lahko zaradi pričakovanj imetnikov avtorskih pravic postane celo ­nedostopen javnosti.

»Ministrstvo za kulturo nima vzpostavljenega splošnega pravilnika, ki bi se nanašal na objave fotografskega gradiva,« so na to temo zapisali na kulturnem ministrstvu.­ »Je pa s ciljem poenotenja odpiranja podatkov v kulturnem sektorju z ministrstvom za javno upravo oktobra 2017 organiziralo delavnico o odpiranju in ponovni uporabi podatkov javnega sektorja za področje arhivov, knjižnic in muzejev, ki je bila namenjena muzejem, arhivom in knjižnicam in na katero so bili povabljeni vsi direktorji državnih muzejev.«