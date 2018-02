Razstavne kapacitete Narodne galerije zasedajo fotografije 72 italijanskih avtorjev, izključno črno-bele upodobitve »stotih Italij« in zgodb, ki so s humano pozornostjo do ljudi in vsakdanjega življenja stkale predstavo o Italiji na prehodu iz fašizma v povojni čas.

Zbrane so pod krovnim naslovom Neorealizem; Nova podoba v Italiji, 1932–1960, avtorica projekta je Enrica Viganò.



Razstava v produkciji milanskega studia Admira, ki je v Ljubljano pripotovala v sodelovanju z Galerijo Fotografija, ima za seboj uspešno evropsko turnejo. Premierno so jo že leta 2006 videli v Cagliariju, gostovala je v Madridu, Rotterdamu, Zürichu, Düsseldorfu in Veroni, ljubljanski etapi bo jeseni sledila newyorška v Grey Art Gallery in Metropolitanskem muzeju.

Viganòjeva, sicer tudi novinarka in kritičarka, je Admiro ustanovila že leta 1997. Ko je ugotovila, da kot neodvisna kustosinja ne bi mogla preživeti, je začela razstave in druge kulturne dogodke producirati sama, ustvarja pa projekte z različnimi tematskimi izhodišči, tako historičnimi kot tistimi iz aktualne sodobnosti. Vedno na temo fotografije.