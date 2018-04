Deloskop izpostavlja: Transnacionalizmi: Telo, meje in tehnologije

V Kinu Šiška se bo danes ob 17. uri začela dvodnevna konferenca Transnacionalizmi: Telo, meje in tehnologije. Spremljali jo bosta dve razstavi: v MSUM razstava Italian Limes Studia Folder, v Aksiomi pa razstava Transnacionalizmi.

Na mednarodni konferenci o identiteti in državljanstvu v obdobju globaliziranih algoritmov bodo s šestimi govorniki Jamesom Bridlom, Mojco Pajnik, Marcom Ferrarijem, Eleanor Saitta, Denisom Maksimovom in Jeanom Petersom (Peng! Collective) raziskovali, na kakšne načine tehnologija, umetnost in migracije spreminjajo nacionalno državo. Kdo šteje za državljana? Kje je dom, ko je vse, kar poseduješ, na spletu? Kako meriti zabrisane meje? Kako bi lahko bila videti skupnost prihodnosti?

V Muzeju sodobnih umetnosti Metelkova bodo nocoj ob 20.30 odprli razstavo Italian Limes Studia Folder, ki raziskuje sodobno idejo meje v kontekstu najnovejšega razvoja tehnologij za prostorsko reprezentacijo in velikanskih posledic, ki so jih podnebne spremembe imele za alpski ekosistem v zadnjem desetletju.

Jutri, 25. aprila, ob 20.30 pa bodo v Aksiomi odprli še razstavo Transnacionalizmi, ki preizprašuje alternativne modele in protokole državljanstva, identitete in nacionalnosti, za katere umetniki, oblikovalci in raziskovalci izdelujejo prototipe, jih preizkušajo in distribuirajo.

Dogodek je nastal v produkciji Aksiome – Zavoda za sodobne umetnosti in v koprodukciji Kina Šiška.