Deloskop izpostavlja: 60 let Klavdija Tutte

Goriški muzej je ob 60. obletnici rojstva Klavdija Tutte pripravil pregledno razstavo Mediteranski popotnik z avtorjevimi deli, ki obsegajo vse umetnikove ustvarjalne cikle od zgodnjih 80. let 20. stoletja do danes.

Tuttov likovni opus izhaja iz občudovanja sredozemske, kraške, obmorske pokrajine, ki se prek izbranih podob in simbolov spreminja v imaginarni pejsaž.

V muzeju so zapisali, da se je pri njem že zelo zgodaj pojavila izrazito pravljična, magična razsežnost. Njegov zgodnji slikarski opus je zaznamovala dinamična, gestualna poteza z barvno nasičenimi abstraktnimi formami. Nato so nastopili cikli z ekspresivno stilizacijo živalskega sveta in krajine. Najpogostejši motivi so bili rogati biki, ki so s precej agresije napolnjevali slikovno polje kot simboli vitalne moči Sredozemlja.

Zadnja leta se je Tuttov pogled usmeril na morski pejsaž. Osrednji motivi so tako postali ladje, svetilniki, pomoli in človekov odnos do neizmernih morskih obzorij. Vzporedno s slikarskimi cikli vseskozi nastajajo še grafike, risbe, različni objekti in asemblaži iz raznovrstnih materialov.

Diplomant in magister grafike na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je izobraževanje nadaljeval na številnih študijskih potovanjih. Imel je več kot 240 samostojnih razstav in za svoje delo prejel 62 domačih in mednarodnih priznanj.

Tutta je pobudnik številnih likovnih manifestacij, med njimi mednarodne likovne delavnice Slovenija, odprta za umetnost na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, skulpturo, oblikovanjem ter oblikovanjem ambientov.