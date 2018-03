Deloskop izpostavlja: Fotografi časnika Dnevnik

Večkrat nagrajeni Dnevnikovi fotografi Luka Cjuha, Jaka Gasar, Matjaž Rušt in Bojan Velikonja se bodo v Mali galeriji Cankarjevega doma nocoj ob 20. uri predstavili s fotografijami, ki so jih posneli med spremljanjem aktualnih dogodkov v zadnjih sedemnajstih letih.

Kot so zapisali v galeriji, zakonitosti dela pri časopisu zahtevajo, da ima zadnjo izbiro pri objavi fotografij urednik. Za pričujočo razstavo z naslovom To, kar so videli so izbor petdesetih fotografij opravili sami s sodelovanjem kuratorke razstave Mete Krese.

Nekatere fotografije so bile že objavljene, številne bodo obiskovalci razstave videli prvič. Med njimi tudi z mednarodno nagrado Visa d'or – daily press nagrajene fotografije, ki sta jih na temo begunstva posnela Bojan Velikonja in Jaka Gaser.

Razstava je skupinska, razstavljena dela pa zelo individualna, saj vsak razstavljavec nagovarja bralce z lastnim fotografskim jezikom, ki ga je izbrusil v letih profesionalnega spremljanja vsakodnevnega dogajanja.