Deloskop izpostavlja: Fotografije Tomaža Lundra

V Galeriji Velenje bodo danes ob 19. uri odprli pregledno razstavo fotografij Tomaža Lundra (1955–2016) z naslovom Oči in sanje. Na ogled bo štirinajst fotografskih ciklusov, med katerimi prevladujejo portreti in urbane krajine.

Lundrov fotografski opus sestavlja na desetine ciklusov, ki jih je začel ustvarjati leta 1973. Najprej v ZDA, sledili so ciklusi urbanih pokrajin po svetu in intimnih kotičkov Škofje Loke ter številni portreti znanih osebnosti, znancev in prijateljev. V obsežnem življenjskem opusu je oblikoval individualno poetiko in se suvereno uveljavil tudi v mednarodnem prostoru.

Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj, med njimi nagrado zlata ptica 1984, Groharjevo štipendijo leta 1986 in leta 2001 prvo nagrado Emzina za fotografijo leta.

Tomaž Lunder se je s fotografijo začel intenzivneje ukvarjati po maturi leta 1974 v zvezni državi New York. Leta 1979 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Od leta 1990 je delal kot samostojni fotograf v svojem Studiu Grad v Škofji Loki, kjer se je ukvarjal tudi z grafičnim oblikovanjem. Bil je član Društva oblikovalcev Slovenije in Združenja umetnikov Škofja Loka.

Razstavo bodo spremljala javna vodstva, med njimi sprehod po razstavi z Nives Lunder (10. 5.). Najmlajši se bodo na Galerijski sobotnici 12. 5. seznanili z zabavnimi stranmi fotografiranja, ob svetovnem dnevu družin. Petnajstega maja bodo organizirali družinsko portretno fotografiranje, na tematskem večeru 17. 5. pa bo izzive fotografiranja predstavil priznani fotograf Aljoša Videtič. Fotografiji bodo posvetili tudi dogodke ob mednarodnem dnevu muzejev (18. 5.).