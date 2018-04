Deloskop izpostavlja: Metka Krašovec in njeni nekdanji študenti

V mariborski Kibli (Kibla Portal) bodo nocoj ob 19. uri odprli veliko skupinsko razstavo Prisotnosti z deli Metke Krašovec in njenih nekdanjih študentov.

Akademska slikarka in grafičarka Metka Krašovec (1941) je od leta 1977 do upokojitve poučevala slikarstvo in risanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, najprej kot docentka, kasneje kot redna profesorica. Kot mentorica se je posvečala generacijam študentov ter skozi slikarski medij raziskovala in tudi pogojevala misterij življenjskih resnic in vrednot.

Ena najbolj znanih in cenjenih slovenskih slikark je sodelovala na skoraj 500 samostojnih in skupinskih razstavah ter za svoje delo prejela številna priznanja. Med našimi najpomembnejšimi nagrado Prešernovega sklada leta 1973, Jakopičevo nagrado leta 1983 in Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 2017.

Ob nekdanji profesorici bodo razstavljali še Karmen Bajec, Viktor Bernik, Saša Bezjak, Gigo de Brea, Andrej Brumen Čop, Mitja Ficko, Dušan Fišer, Marija Flegar, Milan Golob, Marko Jakše, Anja Jerčič Jakob, Barbara Jurkovšek, Jurij Kalan, Maja Kastelic, Aleksij Kobal, Robert Lozar, Izar Lunaček, Mojca Oblak, Boštjan Mesarec, Rok Predin, Arjan Pregl, Irena Romih, Zvonka Simčič, Matic Sonnenwald, Natalija Šeruga Golob, Katarina Toman Kracina, Petra Varl, Sebastijan Vojvoda, Marij Vrenko, Mojca Zlokarnik in Živa Žitnik. Kuratorja razstave sta Arne Brejc (Galerija Equrna) in Nina Jeza (KID KIBLA).