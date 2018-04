Deloskop izpostavlja: Po poteh javne plastike Vlaste Zorko

Ob retrospektivni razstavi kiparke Vlaste Zorko v Umetnostni galeriji Maribor načrtujejo danes kolesarsko vodstvo po kiparkini javni plastiki z višjo kustosinjo UGM Brigito Strnad. Zbirno mesto bo v UGM ob 11. uri.



Akademska kiparka Vlasta Zorko je v Mariboru in okolici ustvarila številne javne plastike. Samo v Mariboru jih stoji petintrideset. Kot pravijo v galeriji, je vsak spomenik obravnavala edinstveno in osebno angažirano, kar razkrivajo zanimive slogovne razlike med njimi: od realizma in abstrakcije do primitivistične stilizacije. Sodelovala je pri projektih, ki so v prostor uvajali teme, ki komaj danes vstopajo v našo zavest. Med njimi so borci za severno mejo ter danes seveda priznan, a v času postavitve »še ne povsem zaželen borec za slovenske meje«, general Maister.



Na današnjem kolesarskem vodstvu si bodo ogledali izbor avtoričinih umetnin: od Spomenika Rudolfu Maistru na trgu generala Maistra do Reliefa borcev za severno mejo z Rudolfom Maistrom na pročelju OŠ borcev za severno mejo. Vodstvo poteka v sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo in v okviru programa Maistrovo leto 2018.