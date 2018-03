Deloskop izpostavlja: Refleksije Borisa Jesiha

V Galeriji Velenje in na Razstavišču Gorenje je do 21. aprila na ogled pregledna razstava del Borisa Jesiha.

Razstava slik, risb, grafik in fotografij performansa predstavlja loškega umetnika v njegovih najpogostejših likovnih žanrih. V tokratnem izboru prevladujejo slike, čeprav se motivno neločljivo prepletajo z grafikami in risbami.

Jesihovo ustvarjanje se je začelo konec šestdesetih let, največji vzpon pa doživelo v sedemdesetih in osemdesetih letih preteklega stoletja. Kot je zapisala kustosinja razstave Milena Koren Božiček, so Jesihova grafična, risarska in slikarska dela odraz doživljanja loške pokrajine, njenih vzpetin, pobočij in grap, ki se jih avtor spominja v najrazličnejših obdobjih dneva: od prebujajočih se utrinkov meglenega jutra do sončnih zatonov in žarečih jasnin, ki še potencirajo nadrealnost, s katero umetnik v teh delih vseskozi stopnjuje svojo prepoznavnost.

Razstavo spremljata katalog in spremljevalni program. V sredo ob 17. uri bo po njej vodila kustosinja Kornelija Križnič, 4. 4. ob 18. uri pa napovedujejo pogovor Milene Koren Božiček z avtorjem razstave.