Deloskop izpostavlja: Skulptura Žarka Bašeskega

V mariborskem razstavišču Kibla bodo nocoj ob 19. uri odprli razstavo najnovejše skulpture Žarka Bašeskega.

Makedonski kipar, znan po ustvarjanju hiperrealističnih skulptur, se je v Kibli lani predstavil z razstavo vseh svojih takrat dostopnih hiperrealističnih stvaritev.

Tokrat bo predstavil zadnje delo Asphyxia (Zadušitev), veliko moško glavo (200 x 180 x 160 cm), izdelano iz silikona in naravnih las, ovito v vrečko iz najlona. S strahom in grozo prežet človeški obraz se duši in hlasta za zrakom, medtem ko se mu v mislih pretakajo podobe spominov iz njegovega življenja, predstavljene z videoprojekcijo.

Kiparjeva prva intermedijska skulptura je mogočen simbol bivanjskega stanja sodobnega človeka. Interpretirati jo je mogoče kot obupan krik človeštva, ki umira v bizarni samomorilski agoniji in simbolizira človekovo eksistencialno stanje v sodobnem svetu.

Gre za kiparjevo prvo intermedijsko delo, ki v Mariboru doživlja mednarodno premiero pred svetovno turnejo.