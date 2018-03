Deloskop izpostavlja: Ukročena trmoglavka

Trst, Kulturni dom. 16. 3. ob 20.30. Ponovitve 17. in 18. 3. ter 6., 7. in 8. 4.

V Slovenskem stalnem gledališču Trst bodo nocoj premierno uprizorili Ukročeno trmoglavko.

Shakespearova komedija, napisana v drugi polovici 16. stoletja, pripoveduje zgodbo o Katarini, izjemno ostri in nepodredljivi ženski. Zaradi značajskih lastnosti štrli iz takratnih družbenih konvencij, zato je nihče noče zasnubiti. No, izziv je za mladega plemiča Petruccia, ki se odloči, da bo vzkipljivo in kljubovalno Katarino prevzgojil v pohlevno in ljubečo ženo.

Shakespearovo delo, v prevodu Milana Jesiha, je v tržaškem gledališču priredila ekipa tokratnih ustvarjalcev. Nova uprizoritev v režiji Juša A. Zidarja izpostavlja »trmoglavke« kot nosilke progresivne družbene misli, ne glede na spol. Kot je v gledališkem listu zapisala dramaturginja Eva Kraševec, je »moč klasične komedije v tem, da v marsičem presega zgodovinski okvir, v katerega je postavljena, in omogoča, da se v njeno osnovno strukturo umešča nov razmislek. Trmoglavka v svojem bistvu predstavlja paradigmo drugačnosti, neuklonljivosti in neprilagojenosti. Drugačnost pa v sodobnem svetu povzroča velik strah. In če je v današnjem času treba karkoli ukrotiti, je to prav strah pred drugačnostjo.«



V vlogi prepirljivih zaljubljencev bosta nastopila Iva Babić in Tadej Pišek, v igralski zasedbi, kjer večina igralcev nastopa v več vlogah, pa igrajo še Vladimir Jurc, Tina Gunzek, Jernej Čampelj, Ilija Ota in Andrej Rismond.