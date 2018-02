Deloskop izpostavlja: Verena Fanny Trausch

Strnišče pri Kidričevem, Galerija FO.VI. Odprtje razstave 24. 2. ob 18. uri. Razstava bo na ogled do 31. marca.

Nemško-italijanska slikarka se bo predstavila s ciklusom slik Vezi, pripravljenih prav za Galerijo FO.VI v Strnišču pri Kidričevem.

Marica Vicari, kreativna vodja Galerije FO.Vi, je zapisala, da avtorica črpa navdih iz resničnih dogodkov. Iz majhnih drobcev vsakdanjega življenja, ki pridobijo abstraktno vrednost in pri čemer postane slikarska prezentacija ljudi nenavadna, saj temelji na kombinaciji črt, gestualnih pristopov in tekočih plasti barve. V slikah, pripravljenih za tokratno razstavo, dominira pripovedna nota in občutek »suspendiranega časa«.

Verena Fanny Trausch je bila rojena leta 1978 v Nürnbergu. Slikarstvo je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah, animirano risbo pa na Raziskovalnem centru za kinematografijo (Centro Sperimentale di Cinematografia) v Torinu. Potem ko je delala v Torinu in Londonu, se je vrnila v Benetke, kjer danes živi in ustvarja.