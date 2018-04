Miran Mišo Hochstätter: »Fotografije je treba misliti, ne delati«

Vam in vašemu bratu je bila fotografska kamera dobesedno podana v zibko. Kdaj ste se dejansko začeli zavedati, da ste iz fotografske družine?

Fotografija je bila od nekdaj prisotna v mojem življenju. Nihče ni ne mene ne mojega brata Zorana silil nadaljevati družinsko tradicijo in je bilo nekako samoumevno študirati fotografijo. Rad sem pa tudi risal. Sprva smo se nekako pogovarjali, da bi študiral grafično oblikovanje ali fotodizajn na Dunaju. Na koncu sem po naključju končal v Münchnu, ker je tam živela teta Milena, mamina sestra, in sem imel kje bivati, in ker so me takoj sprejeli. Tukaj sem absolviral na pedagoški akademiji, leta 1971, tako da sem tu za nazaj še diplomiral, tako da je moj poklic tudi učitelj likovne vzgoje. Nikoli nisem delal v tem poklicu, kajti nekoliko kasneje je izbruhnilo usmerjeno izobraževanje, ki me ni mikalo.

Kako je bilo, ko ste v očetovem fotografskem ateljeju odkrivali prve skrivnosti tega poklica?

To sem v bistvu odkrival doma, kajti oče je tudi doma imel majhen laboratorij. Z bratom sva hotela pomagati in sva fotografije tunkala s palico v fiksir, pa v vodo. Že takrat sem se naučil lepo in čisto delati v laboratoriju, zaradi česar so me vztrajno hvalili tudi v Münchnu. Vedno je veljalo, da mora biti v laboratoriju tako strog red kot v lekarni. Če narediš kaj narobe, lahko uničiš fotografijo.