Mario Magajna, gospod s plaščem in še nečim. Karizmo.

V panorami slovenske fotografije zaseda mesto fotoreporterja, ki je z občutkom za človeka, za heroje vsakdana, sestavil dragoceno vizualno kroniko turbuletnih povojnih let v Trstu, njegov opus pa je prepričal tudi večinsko prebivalstvo tega mesta.

Črno-beli svet Maria Magajne (1916–2007), fotografa, ki je prejel tako častni znak svobode Republike Slovenije kot red viteza za zasluge Republike Italije, se v Ljubljano vrača z razstavo v Galeriji Jakopič.

Da je fotografska zapuščina Maria Magajne prepričala Tržačane, med drugim odraža podatek, da so se mu ob predlanski stoletnici rojstva z retrospektivo poklonili v občinski palači Gopcevich – projekt Magajna 100 je bil sicer širši od razstave, pri njem so sodelovali tako tržaška občina in regija Furlanija Julijska krajina kot niz slovenskih partnerjev, Slovenski klub, Narodna in študijska knjižnica, KD Bubnič Magajna ter Slovenska kulturno-gospodarska zveza –, prav izbor s te razstave pa bo od danes aktualen v Ljubljani.