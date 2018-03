Gurlittova zbirka: Vrhunce moderne umetnosti so nacisti označili za izrojene

Razstavi v Bernu in Bonnu predstavljata delovanje Hildebranda Gurlitta ter nacistično ropanje in zaplembe umetnin.

Od novembra lani do marca letos so v Bernu in Bonnu skoraj hkrati pripravili razstavi z umetniškimi deli iz zbirke, ki si jo delita Švica in Nemčija.

Na razstavi v Bernu smo si ogledali več kot 150 razstavljenih del, večino so ustvarili vrhunski umetniki klasične moderne.V Umetnostnem muzeju Berna je bila do 4. marca na ogled razstava Podoba stanja Gurlitt: 'Izrojena umetnost' – zaplenjeno in prodano (Bestandsaufnahme Gurlitt: »Entartete Kunst« – Beschlagnahmt und verkauft), v Zvezni umetnostni dvorani v Bonnu pa so do 11. marca postavili razstavo Podoba stanja Gurlitt: nacistični umetnostni rop in posledice (Bestandsaufnahme Gurlitt: Der NS-Kunstraub und die Folgen).