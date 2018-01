Klimt, ikona avstrijske umetnosti

Leto 1918 je bilo usodno za Avstro-Ogrsko. Pred tem je bila po površini druga največja država v Evropi (za Rusijo), po prebivalstvu pa tretja (za Nemčijo).

S porazom v prvi svetovni vojni je jeseni 1918 razpadlo cesarstvo, ki mu je stoletja vladala dinastija Habsburg. To leto je bilo tudi konec umetniškega obdobja dunajske moderne.Leta 1918 so na Dunaju umrli štirje umetniški velikani: Gustav Klimt, Otto Wagner, Koloman Moser in Egon Schiele. Na področju slikarstva, arhitekture in oblikovanja so ustvarili številna dela, po katerih sta Dunaj in Avstrija danes znana po svetu.