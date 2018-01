Lov na nagrado OHO znova odprt

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je objavil razpis za nagrado skupine OHO 2018. Razpis je namenjen vizualnim umetnikom do 40. leta starosti, ki delujejo v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa, novih medijev in performansa. Odprt je do vključno 15. marca.

Umetniki, ki bodo sodelovali na razpisu, morajo profesionalno delovati na področju umetnosti vsaj tri leta. Ustvarjati morajo v Sloveniji oziroma biti del kulturne scene. Na razpis se lahko prijavijo samostojno oziroma jih lahko prijavijo institucije ali posamezniki.

Nagrada umetniškemu delu iz zadnjih let

Nagrado OHO podeljujejo za kakovostno in inovativno umetniško delo, ki je nastalo v minulih dveh letih, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., ki natečaj razpisuje v sodelovanju z Residency Unlimited in Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Nagrada je del mednarodne mreže YVAA (Young Visual Artist Award), ki združuje sorodne nacionalne nagrade 11 evropskih držav.

Projekte bo pregledala mednarodna strokovna žirija, ki bo izbrala štiri finaliste, ki se bodo predstavili z novimi ali nerazstavljenimi deli v maju na skupni razstavi v Galeriji P74 v Ljubljani.

Žirija bo nato med finalisti izbrala dobitnika nagrade skupine OHO za leto 2018, ki mu bo predvidoma v septembru in oktobru omogočeno rezidenčno bivanje v New Yorku. Nagrajenec bo nato deležen tudi postavitve samostojne razstave v Galeriji P74, njegovo delo pa bodo odkupili.