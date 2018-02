Marina Abramović in Ulay sta zakopala bojno sekiro

Marina Abramović in Frank Uwe Laysiepen oziroma Ulay sta znova prijatelja, piše britanski Guardian. Spor med umetnikoma izpred dveh let zaradi avtorskih pravic pri njunem skupnem delu, ki je pristal na sodišču in iz katerega je kot zmagovalec izšel Ulay, je, kaže, pozabljen.

Odnos med srbsko zvezdnico na področju vizualnih umetnosti in umetnikom, ki v zadnjem obdobju deluje med Amsterdamom in Ljubljano, ima zagotovo pisano zgodovino.

Kot je znano, sta se po dolgih letih skupnega življenja in delovanja v 70. in 80. letih minulega stoletja, ko sta izjemno zaznamovala svet performansa, leta 1988 razšla z znamenitim pohodom po Velikem kitajskem zidu. Oba sta prehodila po 2500 kilometrov zidu; Abramovičeva je začela ob Rumenem morju, Ulay v puščavi Gobi, ob srečanju, ki je bilo hkrati slovo, pa sta se odločila, da srečanja več ne ponovita.

Ulay. Foto: Jure Eržen/Delo

Podobe srečanja, ki so obšle svet

Dolgo je bilo tako, leta 2010 pa je med retrospektivo Abramovićeve Umetnica je prisotna v newyorškem muzeju MoMA, kjer je 736 ur in 30 minut v tišini, nepremično sprejemala naključne obiskovalce, k njeni mizi prisedel tudi Ulay. Emotivne podobe tega srečanja s solzami in »stoječimi ovacijami«, ko sta si naposled podala roke, so obšle svet. Posnetke je na youtubu videlo nešteto ljudi. Zgolj najbolj obiskanega med njimi doslej kar 35 milijonov.

Zatem ju je povezala sodnija. Ulay je Abramovićevo obtožil, da krši pogodbo, ki sta jo podpisala že leta 1999, nanašala pa se je na njuna skupna dela. Tožbo je vložil na Nizozenskem in bil uspešen. Sodišče je leta 2016 odločilo, da mu mora Abramovićeva plačati več kot 250.000 evrov, odškodnino pa so naračunali na podlagi prodaje del Abramovićeve in celo njenega »skoka« v komercialne vode. Performans Work/Relation (Delo/Odnos), ki ga je leta 1978 ustvarila z Ulayem, je namreč na lastno pest preoblikovala kar v reklamo za Adidas.

Sodišče je ugotovilo še, da Ulayu pripada 20 odstotkov avtorskega honorarja, Abramovićevi pa naložilo tudi poplačilo nekaj več kot 23.000 evrov sodnih stroškov ter odredilo, da skupna dela, ustvarjena med letoma 1976 in 1980, označuje kot Ulay/Abramović, kasnejša, nastala od leta 1981 do leta 1988, pa Abramović/Ulay.

Znova prijatelja

Guardian je sedaj v njunem odnosu obrnil naslednjo stran. Sodeč po časniku je Abramovićeva na sodne razprtije pozabila in Ulayu oprostila (četudi je sodišče za krivo spoznalo njo ...). Kot je zaupala novinarki, sta se z nekdanjim partnerjem lani nenadejano srečala v Indiji, kjer je sama preživela mesec dni. »Za naju je bilo zelo pomembno, da sva resnično postala prijatelja, naučila sem se odpuščanja,« je povedala.

»Vse to sranje ... Šlo je za proces učenja, opravila sva pomembno delo in to je vse, kar je pomembno,« je dodala. »Vse sovraštvo je izginilo.« Sedaj sta, kot pravi, dobra prijatelja, ki si dnevno pošiljata sporočila.