Med letošnjimi nominiranci za Turnerjevo nagrado aktivisti za človekove pravice

Nominirani so Forensic Architectur, Naeem Mohaiemen, Charlotte Prodger in Luke Willis Thompson. Zmagovalec bo znan decembra.

Znani so nominiranci za letošnjo Turnerjevo nagrado, eno najprestižnejših priznanj za sodobno umetnost v Veliki Britaniji in hkrati eno najodmevnejših na svetu.

Med nominiranimi je tudi »arhitekturna detektivska agencija« Forensic Architecture, ki razkriva kriminalna dejanja in opozarja na kršitve človekovih pravic, in sicer s pomočjo 3D modelov prizorišč konfliktov, poroča britanski BBC.

Interdisciplinarni laboratorij

Forensic Architecture je leta 2011 ustanovil izraelski aktivist in arhitekt Eyal Weizman. Organizacija je v 3D tehniki poustvarila zloglasni vojaški zapor Saydnaya, ki leži 25 kilometrov severno od Damaska, in ga uporablja režim Bašarja al Asada, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Interdisciplinarni laboratorij je zapor poustvaril na podlagi pričevanj nekdanjih zapornikov, ki so jih zbrali aktivisti Amnesty International, pomagali so si tudi s satelitskimi fotografijami na Googlu in drugim prosto dostopnim materialom.

Pred leti so rekonstruirali tudi bombni napad na Gazo, gvatemalski genocid nad skupnostjo Ixil iz obdobja 1978–1984 in iz leta 2011 utopitev čolna v Sredozemskem morju s 63 migranti na krovu.

Zapuščina kolonializma, gueer perspektiva, filmski portret ...



Ožji seznam nominirancev je v Londonu razglasil direktor galerije Tate Britain Alex Farquharson in pri tem poudaril, da je žirija, ki ji predseduje, izbrala »izjemno skupino umetnikov, ki se ukvarjajo z najbolj perečimi političnimi in humanitarnimi vprašanji današnjega časa«.

Seznam letošnjih nominirancev za Turnerjevo nagrado dopolnjujejo Naeem Mohaiemen, Charlotte Prodger in Luke Willis Thompson.

V Londonu rojeni Mohaiemen, ki je odraščal v Bangladešu, ustvarja filme, ki prek turbulentnih obdobij zgodovine raziskujejo zapuščino kolonializma, narodno identiteto, levo usmerjene politike in migracije.

Charlotte Prodger, ki živi in dela v Glasgowu, je nominirana za videa, v katerih po besedah žirije raziskuje »identitetno politiko, zlasti iz queer perspektive«.

Londončan novozelandskih korenin Willis Thompson pa je žirijo prepričal z nemim črnobelim filmskim portretom Diamond Reynolds. To je zaročenka Philanda Castila, ki ga je julija 2016 med vožnjo ustavil policist in nanj začel streljati. Reynoldsova je takoj po streljanju, v katerem je Castile umrl, posnela dogajanje in ga v živo prenašala na Facebooku.

Razstavo Turnerjevih nominirancev bodo v Tate Britain odprli 25. septembra, zmagovalca pa bodo razglasili decembra.