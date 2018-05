Mega eksperiment z muzejsko zbirko

Zbirke velikih kulturnih ustanov niso nevtralne, ampak­ vselej odsevajo določeno zgodovinsko in družbeno konstelacijo. Hello World: Revising a Collection, pompozna razstava, ki jo odpira ena ključnih evropskih kulturnih ustanov Muzej sodobne umetnosti v Berlinu, poskuša svojo zbirko premisliti na novo in v dialogu: tudi z Moderno galerijo in njeno direktorico ter kustosinjo Zdenko Badovinac.



Pobuda za razstavo, ki bo odprta do konca avgusta, je prišla od Kulturstiftung des Bundes (Nemška zvezna kulturna fundacija). Kot pravita glavna kuratorja Udo Kittelmann in Gabriele Knapstein, so v Nazionalgalerie, pod katero sodi Muzej sodobne umetnosti, lastno zbirko za razstavo ovrednotili v kontekstu globalizacije. »Kulturni razvoj ni bil nikoli homogen proces. Globalizacija se stopnjuje in s tem se stopnjuje tudi izmenjava pogledov, estetik in umetniških konceptov,« pravita. Vprašanje umetnosti v globalnem svetu že desetletje zaposluje številne umetniške institucije. Tudi najmočnejši muzeji, kot sta Moma in Tate Modern, poskušajo oblikovati globalni pogled na umetnost s poudarjanjem transkulturnih, polifoničnih, postkolonialnih pogledov na umetniška dela. To počnejo tudi v duhu samokritičnosti, zavedajoč se, da so v 20. stoletju zahodni pogled na umetnost in iz njega izhajajoč kanon predstavljali kot univerzalno resnico (o umetnosti).