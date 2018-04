Mračni svet Davida Lyncha v Ljubljani

Mednarodni grafični likovni center: Na ogled je 70 litografij pa tudi slike, akvareli in izbor eksperimentalnih ter animiranih filmov.

David Lynch je bolj znan kot filmar in manj kot slikar, risar, grafik, fotograf in glasbenik. Toda njegovo likovno ustvarjanje ne le da poteka hkrati­ s filmskim, ampak tudi dlje.

Rezultat Lynchevega večdeset­letnega likovnega ustvarjanja­ so številna dela, pogosto ­razstavljana po svetu.



Kot likovnika ga lahko ta čas spoznamo v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) v Ljubljani na razstavi Ogenj na odru.

Razstavljenih je 70 litografij pa tudi slike iz zasebnih zbirk, akvareli in izbor eksperimentalnih ter animiranih filmov iz začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes.