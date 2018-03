Na Ljubljanskem gradu izbor Olesenelih senc Dragice Čadež

Kiparka sodi med prve, ki so se na slovenskem umetniškem prizorišču posvečali skulpturi kot odprti formi in jo razširjali v prostor.

Peterokotni stolp Ljubljanskega gradu zaseda nova razstava Dragice Čadež z naslovom Olesenele sence; 1998 - 2018. Na ogled je izsek iz ustvarjanja kiparke, znane prav po delu v lesu in tudi po pogostem obravnavanju motiva senc.

Kiparka sodi med prve, ki so se na slovenskem umetniškem prizorišču posvečali skulpturi kot odprti formi in jo razširjali v prostor, kar pomeni, da gledalcu ni omogočen samo ogled kipa, ampak tudi drugačna izkušnja. Denimo pot skozi skulpturo.

Velika pestrost opusa

Kot zapišejo na Ljubljanskem gradu, kjer so razstavo pripravili v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljane, sicer tudi pregled in analiza drugih pomembnejših del kiparke, ki so razporejena v kiparske cikle, dokazujeta veliko pestrost v njenem dosedanjem delu.

Pri odkrivanju sveta oblik in odnosov ter raziskovanju struktur in vizualnih možnosti si je za materialno bistvo svojega ustvarjanja izbrala predvsem les, v zadnjem obdobju pa tudi glino oziroma keramiko. Razstava bo na ogled do 27. maja, njen kustos je dr. Sarival Sosič iz Mestne galerije Ljubljana.