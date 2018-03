Nagrada OHO ženski s konjsko glavo ali rezanju grmovja?

Finalisti nagrade so Nana Wolke, Đejmi Hadrović, Danilo Milovanović in Neža Knez. Zmagovalec bo znan maja.

Nominiranci za nagrado skupine OHO za leto 2018 so Nana Wolke, Đejmi Hadrović, Danilo Milovanović in Neža Knez. Mednarodna strokovna žirija jih je izbrala izmed 20 na javni razpis prispelih prijav. Zmagovalca bo žirija razglasila maja v Ljubljani po ogledu razstave nominirancev v Galeriji P74 in individualnih pogovorih.

Strokovna žirija v sestavi Sandra Sajovic (Galerija Kapelica), Jernej Kožar (Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec), Janka Vukmir (Institute for Contemporary Art, Zagreb) in lanski dobitnik nagrade Simon Hudolin je nominirance izbrala na svojem prvem srečanju.

Kot so sporočili iz Centra in Galerije P74, so žirijo prepričali »ženska s konjsko glavo, javno branje v italijanščini, tihi opazovalec in rezanje grmovja«.

Zmagovalcu dvomesečna rezidenca v New Yorku

Nana Wolke (Nina Oblak) je študentka dodiplomske stopnje likovne umetnosti na Akademiji za vizualne umetnosti (AVA) in slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani. Redno razstavlja od leta 2014, leta 2015 je bila del umetniške skupine White on White. Trenutno opravlja študijsko izmenjavo na Visoki šoli za grafiko in knjižno oblikovanje v Leipzigu.

Danilo Milovanović je zaključil študij na ALUO, kjer trenutno opravlja podiplomski študij. Sodeloval je na več skupinskih in samostojnih razstavah.

Đejmi Hadrović je študirala na Univerzi na Primorskem, Univerzi umetnosti in industrijskega dizajna v Linzu, trenutno je doktorska kandidatka na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Sodelovala je na več mednarodnih skupinskih in samostojnih razstavah ter več umetniških rezidencah.

Neža Knez je diplomirala na oddelku za kiparstvo na ALUO, kjer je leta 2017 tudi magistrirala. Pri svojem delu uporablja različne medije: avdio, video, fotografijo, risbo, klasične materiale in performans.

Nagrada skupine OHO, osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike, je v zadnjem obdobju doživela nekaj sprememb. Med drugim so lani začeli sodelovati z novim ameriškim partnerjem Residency Unlimited, ki organizira in koordinira rezidenco ter bivanje umetnikov v ZDA. Dvomesečna umetniška rezidenca v New Yorku, ki pripade zmagovalcu nagrade, je namenjena vizualnim umetnikom do 40. leta.