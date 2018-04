Narodna galerija: Umetniki akademiki se predstavijo

Ob osemdesetletnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti so včeraj v Narodni galeriji­ odprli razstavo del likovnih umetnikov članov Akademije. Razstavljenih je 69 del slikarjev, kiparjev in grafikov.



Velika večina razstavljenih umetnin je v lasti Narodne galerije, nekatere pa so si za razstavo izposodili iz drugih ustanov in pri avtorjih. Razstavo sta pripravila kustosa Mateja Breščak in Andrej Smrekar, avtor besedila za spremljevalni katalog pa je Milček Komelj.



Komelj pravi, da je bila v SAZU doslej vključena vrsta osrednjih likovnih umetnikov, brez katerih si ni mogoče predstavljati reprezentativnega pregleda naše ustvarjalnosti. Njihov umetniški izraz je po časovnem razponu zelo raznovrsten in zajema raznolike ustvarjalne smeri. Iz dela akademikov je razviden skoraj celoten razvojni lok slovenske likovne umetnosti v 20. stoletju in doslej v 21., članstvo v Akademiji pa je potrditev njihovega ­kakovostnega dela.