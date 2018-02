Obzornik 63 – Vlak senc do zmage v Rotterdamu

S 47. izdaje Filmskega festivala v Rotterdamu, ki se je iztekel včeraj, je prišla odlična novica za slovensko vizualno umetnost in film.

Obzornik 63 – Vlak senc Nike Autor in sodelavcev, ki je na lanskem 57. Beneškem bienalu Slovenijo zastopal v paviljonu v Arzenalu in se med drugim prebil med peterico najprepričljivejših po okusu kritičarke britanskega Observerja Laure Cumming, se je odlično obnesel tudi na filmski prireditvi.

V Rotterdamu je s konkurenco pometel v novi tekmovalni katergoriji festivala z oznako Found Footage Award.

Prespraševanje zgodovine filma

Nagrado, ki jo podpira Nizozemski inštitut za zvok in vizualnost, so v okviru festivala, ki tradicionalno velja za enega najpomembnejših dogodkov v filmskem svetu, podelili prvič, namenjajo pa jo najprepričljivejšemu filmskemu ustvarjalcu, ki pri svojem delu posega po arhivskih materialih.

»Film na prepričljiv način vpeljuje novo kritiško paradigmo, v okviru katere vsaka nova podoba presprašuje zgodovino filma kot medija in njegovo vlogo v družbi,« je v utemeljitvi zapisala žirija, v kateri so zasedali poznavalec filma iz Nacionalnega muzeja Smithsonian za afriško-ameriško zgodovino in kulturo John Goff, profesorica filma na Novi Sorboni v Parizu Nicole Brenez in Maarten Brinkerink z omenjenega Nizozemskega inštituta za zvok in vizualnost.

»To mu uspeva z briljantno uporabo vlaka kot bogate metafore za človeška prizadevanja in tehnološki napredek, pri čemer prvi Lumièrov film povezuje z aktualno prakso snemanja s pametnimi telefoni s ciljem dokumentiranja beguncev in njihovega prizadevanja za boljše življenje,« še piše v utemeljitvi.