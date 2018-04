Od retrospektive do hommagea umetnici

»Vse življenje čakaš, da boš naredil sliko, ki bo zares taka, kot čutiš, da bi morala biti, in nikoli­ ni mogoče biti zadovoljen z narejenim. Vendar želja ostane, moč pa pojema.«

Moč je Metki­ Krašovec nedavno dokončno pošla, želje o »popolni« sliki, ki mi jih je izrekla v pogovoru pred šestimi leti, pa so bile nedvomno uresničene. Če že ne zanjo, večno popotnico, iskalko in perfekcionistko, pa nedvomno za senzibilnega gledalca.



Velika razstava, na kateri se predstavljajo Metka Krašovec in njeni študentje in ki so jo konec preteklega tedna odprli v mariborskem razstavišču Kibla Portal, je s smrtjo umetnice dobila drugačno dimenzijo in značaj. Da je hudo bolna, je bilo slutiti, saj drugače ne bi izpustila odprtja projekta, ki je nastal na njeno željo, da se bo razstava iz retrospektive transformirala v posthumni hommage umetnici, pa vendarle ni nihče pričakoval.