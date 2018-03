Odrešenikovi milijoni okrepili svetovni trg

Svetovni umetnostni trg je lani segel do skupne vrednosti 63,7 milijarde ameriških dolarjev – okoli 51,5 milijarde evrov –, kar ni rekord, a po dveh letih padanja njegovo krivuljo znova obrača navzgor.

Kar 83 odstotkov te pogače so si razdelili v treh tradicionalnih velesilah. Še naprej vodijo Američani, ­Kitajci so ­izrinili z drugega ­mesta Britance.



Maastricht je pravkar – še do 18. marca – prizorišče sejma Tefaf, osrednjega med tistimi, ki niso usmerjeni le v moderno in sodobno umetnost, pač pa tudi v čas izpred stoletij in celo tisočletij.

Del njegovega železnega repertoarja je bila vzporedna objava najreferenčnejšega pregleda razmer na svetovnem umetnostnem trgu v minulem letu, ki ga je zanj osem let podpisovala Clare McAndrew, ekonomistka in raziskovalka svetovnega umetnostnega trga iz podjetja Arts Economics s sedežem v Dublinu.