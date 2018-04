Otto Dix in njegov krik proti vojni

Brez posebnega pompa – in brez odprtja, namenjenega javnosti – so v Muzeju­ novejše zgodovine Slovenije postregli­ s »češnjo na vrhu komemoracij prve svetovne vojne«.­ Tako so označili gostovanje­ razstave Otto Dix: Der Krieg/­Vojna,­ ­grafike 1920–24, ki prinaša ­približno polovico­ znamenitega­ cikla jedkanic enega klasikov evropske umetnosti izpred stoletja.

Gostovanje Vojne Nemca Otta Dixa (1891–1969), enega vodilnih kreatorjev vplivne umetnosti nove stvarnosti iz let weimarske republike, v MNZS sledi lanskemu gostovanju v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, kjer so bile te grafike umeščene v enako naslovljen, a širši mednarodni projekt.

Razstava Dixovih grafik je v različnih izborih gostovala že marsikje, izbor zanjo pa je, kot je mogoče prebrati v kolofonu, v oddaljenem letu 1993 pripravil Eugen Keuerleber, danes pokojni direktor Umetnostnega muzeja v Stuttgartu, ki je Dixa poznal še osebno, predvsem pa je njegovo umetnost vzpostavil kot eno osrednjih točk zbirke muzeja, ki ga je vodil.