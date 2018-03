Pičkin dim hudo razvnel Hrvate

Je izraz pička v slovenščini grda beseda? Slovar slovenskega knjižnega jezika učeno pravi, da gre za vulgaren izraz za žensko spolovilo, kdaj tudi za oznako za žensko, zlasti mlado. Primer: Kdo je tista pička? Spletni Fran ob tem navaja še besedno zvezo dobra pička.

Pa besedna zveza pičkin dim? V SSKJ in na Franu je ni najti, po razlago je potrebno do alternativnega spletnega slovarja Razvezani jezik, kjer jo opredmetijo kot oznako za nekaj zelo preprostega, lahkega, niti omembe vrednega.

Niti omembe vrednega? Zaradi pičkinega dima, pisanega z veliko začetnico, kot Pičkin dim, so na nogah sosedje, s katerimi si delimo isti polotok in isto besedno zvezo. Fenomen zaposluje hrvaške medije, fotografijo Pičkin dim, ki je predmet afere, pa omenjajo celo kot enega izmed razlogov za menjavo ravnateljice muzeja v Osijeku, v katerem je bila na ogled.

Danes vlada neka povsem druga klima

»Še vedno sem v šoku in ne morem verjeti, da živim, kjer živim,« so besede avtorice fotografije Ane Petrović, ki jih danes objavlja hrvaški spletni Tportal. »Če bi bil Pičkin dim razstavljen na eni izmed razstav leta 2010, ko je nastal, ne bi izzval niti približno tako močnega odziva. Danes vlada neka povsem druga klima in to delo je pravzaprav bolj izgovor,« je dodala umetnica, trenutno asistentka na osiješki likovni akademiji, kjer je iz fotografije diplomirala tudi sama.

Kaj se je pravzaprav zgodilo? Fotografijo Pičkin dim s podobo ženskega mednožja, nad katerim se dejansko kadi nekaj dima, je realizirala še kot študentka, konec lanskega leta pa je pristal v izboru razstave O fotografiji na Umetniški akademiji v Osijeku; prvih deset let, na kateri so predstavili dosežke prvih generacij tamkajšnjih študentov fotografije.

»Adventno darilo«

Razstava je bila na ogled v osrednjem osiješkem Muzeju likovnih umetnosti in kot danes piše Jutarnji list, je prav delo Petrovićeve tako razburilo svet tega muzeja, da so ga navedli med razlogi za zamenjavo aktualne ravnateljice tega muzeja Jasminke Mesarić.

Ta je na čelu muzeja šele od predlani, v svetu pa jih je zmotilo celo to, da je bila fotografija razstavljena v času adventa pred lanskim božičem. Nekega lokalnega arhitekta je, denimo, tako raztogotila, da je kulturnemu ministrstvu, ministrici Nini Obuljen Koržinek in medijem poslal ogorčen dopis z naslovom Muzej likovne umetnosti Osijek je za advent meščanom Osijeka poklonil Pičkin dim.

Pred vrati cela razstava vagin

Seveda so se odzvali tudi kolegi Petrovićeve, ki bodo v mestnem centru Esseker že v soboto, dva dneva po osmem marcu, kot gesto podpore odprli celo razstavo, ki bo poklon ženskemu rodilu.

»Umetniki vseh umetniških praks so vabljeni, da se k razstavi pridružijo s svojim delom na temo prikaza vagine. Cilj razstave ne bo sama razstava, pač pa naš umetniški 'statement' glede te malomeščanske farse, saj – naj gre v tem primeru za politični proces ali ne – ne more biti motiv za menjavo nekaj, kar bo diktiralo meje umetniške svobode,« je zapisala ena izmed umetnic Tea Jurišić.

Kaj je bila intenca avtorice, tedaj še študentke? Leto pred diplomo se je lotila fotografskega vizualiziranja izraza, ki je po njenem mnenju obče znan, a se ga zaradi nespodobnosti v javnosti ne uporablja. »Posebno mi je bil zanimiv s pozicije ženske, tedaj mlade študentke v Osijeku, oddaljene od umetnostnih centrov,« je še povedala Tportalu in dodala, da je umetnost tu tudi zato, da postavlja neugodna vprašanja in provocira.

Brez osvoboditve žensk ni svobodne družbe

Podpora je seveda prišla tudi iz bolj oddaljenih delov države. »Zanimivo je opazovati, kako se v 21. stoletju patriarhalni deli družbe bojijo vagin; obritih, kosmatih, tetoviranih, tistih, ki krvavijo ... Oziroma vseh vagin, ki se ne vklapljajo v moške kode ženskosti. Protest ali zgražanje nad golim ženskim telesom sta odraz sovraštva in strahu patriarhata pred osvobojenimi ženskami, a brez osvoboditve žensk ni niti svobodne družbe,« je ob aferi izjavila kustosinja zagrebškega Muzeja sodobne umetnosti Lejla Topić.

Fotografija ob članku, ki prikazuje znameniti Izvor sveta Gustava Courbeta, sliko, ki je doživela nešteto cenzur, je seveda simbolična in brez sence dvoma slikana z moške perspektive. A je pri roki, če (še) nimaš dovoljenja avtorice za objavo pravega hrvaškega Pičkinega dima. Seveda pa si ga je mogoče ogledati na vseh gornjih povezavah na hrvaški tisk.