S samokritiko, karikaturo in čopičem je izklesal lik umetnika

»Moje vodilo v slikarstvu je neizprosna samokritika, naučil sem se je na akademiji. Imeli smo srečo, da so bili naši profesorji najboljši slikarji slovenskega modernega slikarstva: France Mihelič, Marij Pregelj, Gabrijel Stupica, Riko Debenjak, Nikolaj Omersa, Maksim Sedej in Zoran Didek,« je povedal Jure Cihlař.



V sedemdesetih letih je bil ekspresivni figuralik, pozneje krajinar ter marinist. Danes Obalne galerije Piran odpirajo veliko pregledno razstavo njegovih del na treh razstaviščih: v koprski Loži, Mestni galeriji Piran in portoroški cerkvi Device Marije Rožnovenske.



»O samokritiki kot temeljnem vodilu govorim zato, ker se spominjam Franceta Miheliča, kako je pogledal naše portrete, ki smo jih risali v prvem letniku, in vsem petim brucem rekel: 'Vobče slabo!' Naslednjega dne so sledile korekture, razložil je, kako bi morali kaj narediti. Ko pa je na koncu rekel 'To pa ni slabo!', je bila to za nas največja možna pohvala. Do besede 'dobro' nismo nikoli prišli.«