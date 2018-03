Smisel vijuganja v življenju

Milenko Matanović velja za eno ključnih imen slovenske­ sodobne­ umetnosti. Poznamo­ ga predvsem kot člana neo­avantgardne skupine OHO iz šestdesetih let prejšnjega­ stoletja. Danes v Muzeju sodobne­ umetnosti Metelkova (MSUM) odpirajo razstavo Valovi, posvečeno tako njegovemu mladostnemu delovanju kot nekaterim novim vizualnim umetninam in instalacijam.



Nekatera dela, ki jih je (so)ustvarjal Matanović pri OHO, je odkupila newyorška MoMA, OHO pa je dobil priznanje v drugih referenčnih institucijah, na primer na Beneškem bienalu. Toda zadnjih petintrideset let se je Matanović posvečal predvsem socialnim projektom in s svojim centrom Pomegranate v ZDA pomagal predmestnim soseskam graditi prostore za druženje. V pogovoru za Delo se spominja umetniške mladosti, spregovori tudi o pomenu dela s soseskami za skupno dobro. Na obeh glavnih področjih njegovega delovanja ga je odlikoval predvsem pretanjen posluh; v umetnosti za naravo, v družbenem angažmaju pa za ljudi.



Eno izmed najbolj znanih del skupine­ OHO je instalacija Triglav. V slovenski umetnosti je ta dobila dva pomembna odmeva: skupina­ Irwin je ponovila vašo akcijo, umetniki Janezi Janše so ga prav tako reinterpretirali kot Triglav na Triglavu. Kako gledate na učinke vaše mladostne ­instalacije?



Vidim, da je s časom Triglav pridobil pomen. Danes ga interpretirajo veliko bolj kompleksno, kot sem si ga zamislil. Ideja projekta, ki smo ga izvedli decembra 1968, je bila podariti Ljubljančanom novoletno darilo, zlasti tistim, ki so prestari, da bi šli v hribe. Tako smo jim prinesli hrib v Ljubljano. Naško Križnar je napravil video naše instalacije, dolg štiri minute. V njem vidite naš Triglav, vidite pa tudi odzive ljudi. Večina, ki hodi mimo, je povsem resna, gleda nas kot huligane, ki počnejo nekaj čudnega. Kakšnih trideset odstotkov ljudi se je nasmejalo. Všeč mi je bilo, da smo v mrk zimski čas prinesli malo svetlobe.