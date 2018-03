Sprehod po mariborskem parku kot po Manhattnu

Ludvik Pandur je prvič videl slavno Tizianovo sliko Amor Sacro e Profano, Sveta in posvetna ljubezen, v rimski galeriji Borghese pri dvanajstih letih. Ne samo da se mu je kompozicija, katere ikonografska kompleksnost še vedno ni v celoti pojasnjena, zelo vtisnila v spomin, zaznamovala ga je tudi s svojo dualnostjo, torej dvojnostjo, ki je značilna za ves njegov opus.



Letošnji dobitnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo je tudi eminenten primer polihistorja, ki govori osem jezikov, predvsem pa v slogu neoplatonizma povezuje vsa učenja, ki so se generirala v preteklosti. Kar je pri iskanju svetega grala umetnosti – simptomatično sodita Wagner in še posebno njegov Parsifal med njegove najbolj priljubljene skladatelje oziroma opere – še kako pomembno, saj gral predstavlja ustrezno posodo, kamor je treba pretočiti tudi ustrezno tvarino.

In pri tem je svojevrsten alkimijski mojster, njegove brezčasne podobe so skladno z njegovo dualnostjo hkrati klasične in izrazito aktualne. »Dlje ko iščeš tvarine, ki bi jo dal v posodo in sestavljaš ustrezne formule, bolj zoriš in rasteš ter doživljaš metamorfoze, in to ne zgolj v naslonu na Ovidija in antično mitologijo, ampak tudi v povezavi s krščanskim mitom in seveda z vsem magičnim in mitičnim, ki sestavlja našo kulturno podstat«, je dejal.