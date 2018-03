Štirinajst postaj, štirinajst slovenskih umetnikov

»Ko sem se upokojil kot kirurg, se je razvedelo, da zdravim le še ranjene in bolne umetnine, zato sem prejel klic, ali bi pomagal cerkvi sv. Uršule na Uršlji gori, starodavni, hudo poškodovani umetnini,« se spominja nekdanji dolgoletni direktor slovenjgraške bolnice Drago Plešivčnik.



Stopil je na čelo odbora, ki je najprej obnovila cerkev. Nato je vodil še skupino, ki je njeno notranjost opremila s svojevrstnim križevim potom, delom štirinajstih slovenskih umetnikov.



Obnove se je lotil, da bi se poklonil spominu na svoj rod, na Plešivčnikove. Bili so bili med tistimi plešivškimi kmeti, ki so »v slavo vere dedov in čast božjo, v poduk potomcev« na 1696 metrih nadmorske višine v času protireformacije postavili najvišjo cerkev v državi.

Sprva brez gradbenih načrtov so se v kotanji pod grebenom vrha lotili gradnje prave gorske katedrale. Gradnjo so dokončali s pomočjo škofa Tomaža Hrena, prevzetega nad njihovimi ambicijami. »Če so zmogli oni, z voli, brez moderne gradbene mehanizacije in obrtniškega znanja, bomo pa še mi,« je odločil Plešivčnik leta 2003.