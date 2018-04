Umetnik, ki je gol hodil po središču Zagreba

V Mestni galeriji Ljubljana so v četrtek odprli zanimivo ­razstavo – retrospektivo ­Tomislava Gotovca, enega najpomembnejših sodobnih umetnikov, ki je pomembno vplival na babico performansa Marino Abramović.



Retrospektivna razstava Ne sprašujte, kam gremo pred slabimi osmimi leti preminulega mednarodno priznanega hrvaškega konceptualista Tomislava Gotovca (1937–2010) prinaša pregled njegove šestdesetletne umetniške prakse. Na razstavi so tako njegova stara kot novejša dela, ki jih je naredil v zadnjih letih življenja.



Različni mediji



Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem moderne in sodobne umetnosti Reka ter Inštitutom Tomislava Gotovca s sedežem v Zagrebu, prikazuje umetnikovo delo v različnih medijih in ustvarjalnih fazah. Na ogled so znani performansi in akcije, filmi, fotografije, kolaži, različni dokumenti, časopisi itd. Poseben poudarek je na prikazu njegovih akcij in performansov ter prodorni filmski produkciji, ki bo v sodelovanju s Slovensko kinoteko predstavljena tudi na filmskem platnu.



Tomislav Gotovac je bil priznano ime, z umetniškim delom in nekonvencionalnima obnašanjem ter videzom je bistveno vplival na umetniško sceno.



Rodil se je leta 1937, kot otrok se je iz rojstnega Somborja v Srbiji z družino preselil v Zagreb, kjer si je pozneje ustvaril družino in tam ves čas živel. Od otroštva do konca življenja so ga fascinirale gibljive slike, filme vseh vrst in žanrov je gledal vedno znova ter v njih preučeval strukturo, zvok, sliko itd. Njegov prvi medij izražanja je bila fotografija, iz katere je prešel na eksperimentalni film in zatem na kolaže, ki so jih navdihnila dela umetnika Kurta Schwittersa. Najbolj znan je dokumentarec Popoldne nekega fauna iz leta 1963, njegov filmski manifest, sestavljen iz treh sekvenc, posnetih s statično kamero: bolnišnični balkon s pacienti, zid in ulično križišče.



Provokativno delo



Temu je sledilo provokativno delo, ki se ni nikoli končalo, in prav po provokativnosti ga širša javnost najbolj pozna. Začela se je s prvim hepeningom v Jugoslaviji leta 1967, ki ga je izvedel s prijatelji. Takrat se je za desetletje naselil v Beogradu, kjer je študiral filmsko režijo. Iz tega obdobja kaže izpostaviti njegovo sodelovanje pri filmu Plastični Jezus (1971) režiserja­ Lazarja Stojanovića, v katerem je bil Gotovac glavni igralec in režiserjev pomočnik. Film je bil parodija na politiko, zato je izzval ostre odzive, sledila sta zaporna kazen za režiserja in politični pritisk na druge sodelavce.