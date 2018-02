V Kranju razstava primorskih Prešernovih nagrajencev

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj so odprli razstavo primorskih umetnikov iz zasebnih zbirk Samotni brin sredi morja rase.

Razstava, ki bo na ogled do 4. aprila, predstavlja izbor 64 umetniških del devetih primorskih umetnikov iz likovne zbirke goriške družbe KB1909, ki so bili nagrajeni s Prešernovo nagrado.

Jedro razstave predstavlja 25 del Avgusta Černigoja, 11 Toneta Kralja, devet Lojzeta Spacala ter dela Franka Vecchieta in Klavdija Palčiča. Na razstavi si je mogoče ogledati tudi dela Vena Pilona, Zorana Mušiča, Rika Debenjaka in Silvestra Komela, je sporočil vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj Marko Arnež.

Zbirka že večkrat na ogled

Kako pomembna je goriška zbirka, ne samo za zamejske Slovence, temveč tudi za matico, je bilo izčrpno predstavljeno že na dveh razstavah z naslovom Razprta obzorja leta 2012 v Trstu, v Salone degli Incanti, in potem še istega leta v ljubljanskem Cankarjevem domu. O nastanku in pomenu zbirke pa pripoveduje strokovno besedilo razstavne zloženke Joška Vetriha, ki je sooblikoval zbirko od njenega nastanka naprej.

Kot pojasnjuje, so se takoj po drugi svetovni vojni številne slovenske ustanove in združenja, ki so delovala v Trstu in Gorici, zavzele za nakup del lokalnih slikarjev, da bi jim konkretno pomagale v tistih težkih letih. Takrat se je oblikovalo zgodovinsko jedro zbirke, ki se je pozneje preoblikovalo v umetniško zbirko KB1909.

Po zgledu takratnih ustanov je goriška družba naknadno obogatila svojo zbirko z deli umetnikov, ki so vezani na zgodovinsko in kulturno tkivo skupnosti. Ob tem deluje kot sodobno usmerjeno in inteligentno mecenstvo z željo, da bi ohranjala in valorizirala tisto, kar je bilo ustvarjeno v prvih desetletjih 20. stoletja, ter z željo, da bi odkrila, kar je novega in zanimivega na lokalni umetniški sceni, je zapisal Vetrih.

Z razstavo primorskih umetnikov bodo v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj zaznamovali letošnji kulturni praznik. Ob razstavi bo 8. februarja ob 17. uri tudi recital pesmi Prešernovega nagrajenca Miroslava Košute in nagrajenca Prešernovega sklada Marka Kravosa.

Na večeru bodo predstavili pesniško zbirko Samotni brin sredi morja rase: liki in verzi primorskih Prešernovih nagrajencev. V zbirki bo predstavljenih 24 pesmi z različnimi prevodi in likovno opremo z deli iz omenjene zbirke.