V Moderni galeriji konferenca o zmagovalcih in poražencih z uglednimi gosti

V Moderni galeriji se je začela dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom Zmagovalci ali poraženci?

Na njej sodelujejo predstavniki muzejev, kustosi in muzejski direktorji, ki poskušajo na novo premisliti zbirke in arhive v postsocialističnem prostoru z aktualnega družbenopolitičnega vidika.

Konferenco, ki je del spremljevalnega programa velike retrospektive Marija Preglja, bo z uvodnim predavanjem odprl ugledni filozof in teoretik Boris Groys, ki je tudi zapisal, da s številnimi razstavami in muzejskimi odkupi vzhodnoevropske umetnosti na Zahodu danes poteka močan proces muzealizacije Vzhoda.

Znak novih, boljših časov za muzeje

Pregelj je v zapuščini slikarski opus namenil Moderni galeriji in Muzeju za sodobno umetnost v Beogradu v enakovrednih deležih. Delitev njegove slikarske zapuščine med oba muzeja je bila izvedena nekaj let pred razpadom Jugoslavije.

Beograjski muzej, ki je bil deset let zaprt zaradi prenove, je pred kratkim ponovno odprl svoja vrata. To tako dolgo pričakovano odprtje in Pregljevo razstavo, ki je z združitvijo del iz slovenskega in srbskega muzeja skorajda po treh desetletjih ponovno oživila medinstitucionalno sodelovanje na tej ravni, v Moderni galeriji razumejo kot znak novih, boljših časov za muzeje.

Kot so zapisali, smo namreč še vedno priča slabo delujočim institucijam v regiji in njihovi izolaciji. Še zlasti na območju nekdanje Jugoslavije ugotavljajo, da so velike težave muzejev nastopile šele z razpadom nekdanje skupne države, ki so mu sledile vojne in kapitalizem.

Ogromen simbolni kapital

Pogled na stanje muzejev v širši in ožji regiji dežel nekdanjega socializma pokaže, da gre še najbolje tisti peščici muzejev, ki so zasebno financirani ali delujejo v državah gospodarskega napredka.

Obstoječe zbirke pa dokazujejo, da vse le ni tako črno, in ko pogledamo, kaj vse hranijo muzeji v regiji in kakšna je njihova zgodovina, vidimo, da je njihov simbolni kapital ogromen in da nobeno resno profesionalno delo ne more mimo njih, so ob konferenci zapisali v Moderni galeriji.

Na konferenci bodo s prispevki sodelovali predstavniki muzejev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Češke, Latvije in Poljske.