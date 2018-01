ZDA: Učitelj predstavil akte klasikov slikarstva in ostal brez službe

Učitelj umetnostne vzgoje Mateo Rudea z Lincolnove osnovne šole v mestu Hyrum v Utahu je ostal brez zaposlitve, ker je med pripomočki za pouk, ki jih je šola kupila, še preden se je na njej zaposlil, posegel po očitno neprimernih.

Kot piše mednarodni tisk, je med šestošolce, enajst- in dvanajstletnike, ob drugih mojstrovinah iz zgodovine umetnosti v formatu razglednic razdelil tudi nekaj aktov osrednjih klasikov iz različnih obdobij slikarstva, in sicer manierista Agnola Bronzina, mojstra rokokoja Francoisa Boucherja, klasicista Jean-Auguste-Dominiqua Ingresa in samosvojega predstavnika pariške avantgarde izpred stoletja Amedea Modiglianija.

Sodili so v širši komplet razglednic z reprodukcijami z naslovom The Art Box, sicer uspešnico ugledne založbe Phaidon, in kot je sam povedal za Herald Journal, sploh ni vedel, da je med predstavljenimi umetninami v razponu od Mone Lize Leonarda da Vincija do Sončnic Vincenta van Gogha tudi nekaj aktov.

»Pornografija v razredu«

Ko so učenci odkrili upodobitve golih teles, je te izločil in učencem povedal, da bodo, ko bodo odrasli, v muzejih in drugod srečevali tudi goloto. A ni zaleglo. Nekateri starši otrok so se pritožili nad »pornografijo v razredu«, učitelja pa so že po nekaj dneh suspendirali ter napotili, naj da odpoved. Ker je odklonil, je sledila odpoved.

Zaradi anonimne prijave so šolo obiskali tudi predstavniki urada lokalnega šerifa Chada Jensna in odkrili, da se je ravnateljica Jeni Buist že lotila uničevanja aktov iz The Art Boxa in tudi drugih izdaj v šolski knjižnici. Kot je povedala, se je uničevanja lotila na zahtevo šolskega okrožja ... da se kaj podobnega ne bi kdaj ponovilo.

Šerifov urad je nekaj aktov vendarle »rešil« in jih predal lokalnemu uradu tožilca, kjer pa so presodili, da mojstrovine, ki so jih pri Phaidonu uvrstili v ozek izbor voščilnic, vendarle ne sodijo med pornografijo ... Sprožili niso nikakršnega postopka, a ostaja učitelj odpuščen, četudi ga je podprlo več staršev otrok, ki jih je učil.

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Kopalka, 1808. Foto: Wikipedia