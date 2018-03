Zoran Mušič, veliki samotar umetnosti 20. stoletja

Poezija tišine je podnaslov­ velike razstave Zoran Mušič – ­Poesie der Stille, ki jo bo pripravil Leopoldov muzej na Dunaju­ in bo odprta od 13. aprila do 6. avgusta. Organizatorji razstave pravijo, da bo na ogled več kakor 160 del »iz vseh ustvarjalnih obdobij ­tihega samotarja«.



Razstavljena dela so označili za »priče neutrudnega umetnikovega iskanja odgovorov na temeljna vprašanja človekovega obstoja«. Prav v Leopoldovem muzeju v dunajski muzejski četrti smo se sestali z dr. Ivanom Ristićem, kustosom Mušičeve razstave. Ristić se je rodil leta 1971 in študiral umetnostno zgodovino v Beogradu in na Dunaju. Nato je delal v več dunajskih kulturnih ustanovah, od leta 2013 je kustos v Leopoldovem muzeju.