Vrabec Anarhist s Tomšičeve 12

Vrabec Anarhist, spletni časopis Društva slovenskih pisateljev (DSP), je vzletel šele pred tremi tedni, a že kaže, da je zajel veter v krila in da bo let uspešen.

Portal se že polni s prispevki, uredništvo pa je pritegnilo k sodelovanju tudi najuglednejša slovenska literarna in kritiška imena, je povedal odgovorni urednik portala Igor Divjak.Najprej o imenu: na občnem zboru DSP decembra lani so omenjali še ime Lastovica, a do marca se je spremenilo v vrabca. Kot piše v eni od kolumn odgovorni urednik portala Igor Divjak, so portal poimenovali po vrabcu iz romana Ivana Cankarja Hiša Marije ­Pomočnice.