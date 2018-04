Dobro jutro: Aškerčeva

Ko je šef ljubljanske ljudske milice spomladi leta 1971 izvedel, da bodo na Aškerčevi, pred filozofsko fakulteto, študentske demonstracije, je organizatorje dogodka povabil na pogovor. Prišli so v policijsko centralo, na Prešernovo. Vprašal jih je, kakšni so njihovi načrti, in študentje so ga seznanili s programom. Da bi si zaupali, je inšpektor dal na mizo viski. Takega, kot ga je menda pil Tito. Študentom je povedal, da podpira njihovo pravico do združevanja in izražanja. Povedal pa jim je tudi, da ima sam kot šef milice nekatere dolžnosti. Če bi prišlo do neredov, razgrajanja, razbijanja, je razložil, da bo v pripravljenosti dvesto izurjenih policistov.Študentje so se na Aškerčevi zbrali 14. aprila 1971. Danes je obletnica. Šef milice je v civilu prišel do Aškerčeve; študentje so ga prepoznali in ga vprašali, ali bi še sam kaj povedal demonstrantom. »Me hočete do konca uničiti?« je odvrnil. Dan pred tem so mu na republiškem sekretariatu ribali nos in ga spraševali: »Čigav si?« Nadrejenemu je zabrusil: takoj lahko odstopim, vendar se boš jutri ti ukvarjal z demonstranti. Tistega dne, ko so študentje protestirali na Aškerčevi, je miličnikom pobral orožje. Na ulici so nosili samo pendreke. Najbrž so bile to edine demonstracije, na katerih miličniki niso nosili pištol. Inšpektor je dobil jasno navodilo z vrha, naj študentov ne spusti v strogi center mesta. Ko je mirna študentska povorka krenila z Aškerčeve proti centru, je ocenil, da študentje ne bodo izdali njegovega zaupanja. Po radiu je centrali sporočil, naj miličniki umaknejo zaporo na Šubičevi ulici in naj demonstrante spustijo pred skupščino. Študentje so prišli pred skupščino in prebrali so svoje zahteve. Potem so se mirno razšli. Vsak je odšel na svoj konec sveta.Janez Winkler, nekoč šef milice, bo decembra star 90 let. Ko pripoveduje o letu 1971, pozoren poslušalec v glasu zazna ponos.Tistega dne se je Slovenija spremenila.

Šumi v ozadju študentskih protestov v sedemdesetih. (Fotografija je arhivska) Foto: Žare Veselič