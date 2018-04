Dobro jutro: Celota

»Preveč izobrazbe lahko škodi vaši prihodnosti.« Berem članek s tem naslovom v japonskih časopisih in se sprašujem, kako preživeti shizofrenijo našega časa. Ali obstaja vsaj ena ugotovitev sociologa, pedagoga, kardiologa ali gastronoma, ki mu ne bi sledila nasprotna ugotovitev? Aspirin, da ali ne? Kozarec vina, dovoljen ali prepovedan? Ali kava koristi ali škodi? Zdolgočasenost otrok, dovoliti ali preprečiti?



Znanost, odloči se že enkrat! Komajda se navadim na zajtrk s trdo kuhanim jajcem, ko zaslišim »ne, ne«, saj tako omogočamo, da nastaja trimetilamin N-oksid, ki povečuje tveganje za srčni napad. Dobro, pomislim, torej se bom odločila za ovsene kosmiče, ko se spet pojavijo jajca, ki so menda odlična, ker vsebujejo kalij, železo, cink in vitamin E, ovsena kaša pa redi, zato je tudi kaša lahko nezdrava.

In kaj zdaj pomeni preveč šolanja na Japonskem, ki je sicer obsedena z izobrazbo? Neki Nakamura san se je znašel v težavah, ker mora vrniti posojilo, vredno šest milijonov jenov, letna plača doktorja znanosti na začetku kariere pa ne presega dva milijonov. Prešolal se je. Znanje je pomembno, sporoča članek, vendar je občutek za resničnost še pomembnejši, kadar načrtujemo prihodnost. Vse odkar se je znanost ločila od filozofije, poskuša vse globlje prodreti v vse manjši delec tega, kar obstaja. Tako bomo nazadnje vedeli vse o ničemer.

In če bi se morali česa učiti od Kitajcev, je to zmožnost videti celoto. Človek je ogledalo vesolja. Njegovih pet notranjih organov se pogovarja s petimi osnovnimi elementi, oči in ušesa pa so povezana s soncem in mesecem na nebu. Vse dokler telo ločujemo od duše, razum pa postavljamo nasproti naravnim zakonom, bo vsako novo spoznanje imelo svoje nasprotno spoznanje. Skladnost se začne z občutenjem lastnega srca, jeter, trebušne slinavke, pljuč, ledvic. Tako se dotikamo lesa, ognja, vode, zemlje in kovin. In če vse uredimo v krog harmonije, gospodu Nakamuri ne bo več treba skrbeti, ali je preveč izobražen ali ne. Njegova pametna glava bo našla pot do resničnosti. Do celote, ki jo je pozabil nekje pod računalnikom.

Človek je ogledalo vesolja. Foto: NASA