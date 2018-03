Dobro jutro: Enakonočje

V torek je rekla: »Končno je tu: enakonočje!« In pobrskala po svetovnem spletu ter ju našla: enakonočje in Enakonočje. Prvo se zgodi dvakrat v letu, ko veliko Sonce potuje skozi pomladišče in jesenišče, drugo se je zgodilo enkrat. A je zaradi izjemnosti ostalo zapisano v večnost mladega vesolja, ki nosi skoraj 14 milijard križev in je trikrat starejše od velikega Sonca. »Ko znova bo prišlo enakonočje, še ti presanjaj, kar nam ponuja čas in morda takrat razumel boš …« Pod to Enakonočje se je podpisal Dušan Velkaverh. In je iskala dalje. Našla njegov portret zasanjanih oči, vstopila v njegov življenjepis. Rojen v Gvajani nekaj dni pred jesenskim enakonočjem leta 1943, ko je v domovinah njegovega očeta Slovenca in matere Angležinje divjala vojna. Potem je našla še drug čudovit zapis: da se je družina 1956. leta preselila v Slovenijo. Človek težko verjame, da dečko do trinajstega leta ni znal slovensko, potem pa gre in napiše besedila, kot so Dan ljubezni, Vsak je sam, Med iskrenimi ljudmi, Zelene livade s teboj, je občudujoče rekla. Nakar je sledil najočarljivejši podatek: da je bil Dušanov oče kapitan dolge plovbe iz Trbovelj, ki se je med vojno pridružil zavezniškim silam. Očetovo ladjo so torpedirali. Na zdravljenju je spoznal medicinsko sestro in hčer kolonialnega uradnika. Leto pozneje se je rodil Dušan. Ali ni to krasno! V tistih časih dečko iz umazane premogovniške kotline sanja morje, hoče postati kapitan, pluti po oceanih sveta in to mu tudi uspe …Kako res se morje lahko zasidra v človeka, je zavzdihnila. Ene ponese v svet in jim na drugem koncu luže nasproti pripelje ljubezen življenja. Druge zaznamuje za večno, ker jim to ljubezen odpelje. Po dolgih desetletjih se je spet spomnila dekleta, s katero sta prijateljevali v mladih letih. Ime ji je bilo Želja. Preden se je rodila, je bila velika želja svoje mame, nato je postala Želja, deklica iz mesa in krvi, in je želja ostala za vekomaj. Želja svoje mame, da ji morje nekoč vrne morjeplovca in Želji očeta …

»Končno je tu: enakonočje!« Foto: AFP