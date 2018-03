Dobro jutro: Ikigaj

Pred kratkim, bilo je nekega temačnega popoldneva, ki bi ga najraje prespala, je prišla do mene skrivnostna beseda. V neki reviji sem prebrala, da moram za zdravo življenje poiskati svoj ikigaj. Takoj sem bila za, le da nisem vedela, kaj to sploh je. Šla sem v bližnjo knjigarno, kjer se je prodajalka z naveličano kretnjo stegnila k bledo rumeni knjižici z ličnim kaligrafskim napisom. Nova? sem vprašala. Kje pa, od lani jo imamo. Ikigaj je torej v Sloveniji že več mesecev, jaz pa o tem ne vem nič.Odprem knjigo, ki se v podnaslovu imenuje japonska umetnost življenja. Napisala sta jo dva prijatelja. Najprej sta na sprehodu sredi Tokia razpravljala o sodobnih psihologijah, zakaj nekateri ljudje živijo polno, drugi ne, in kakšen je smisel življenja. Sredi razprave sta prišla do besede ikigaj. Gre za japonski koncept večne zaposlenosti, a je veliko več kot to. To je strast do življenja, razlog, da zjutraj vstaneš, čista sreča, smisel, zadovoljstvo, eden ključnih elementov, ki vlada v življenju stoletnikov. Teh pa je na Japonskem več od svetovnega povprečja; 24,55 na sto tisoč prebivalcev.In tako sta se avtorja podala na pot skrivnostnega ikigaja, v vas Ogimi, vas stoletnikov. Vas neskončne sedanjosti, sta ugotovila, ko ju je 88-letnica vozila naokoli z avtomobilom, 97-letnik jim je delal družbo, 99-letnici pa so zapeli vse najboljše v domu za starostnike. Kaj sta ugotovila, ko sta vaščane spraševala o njihovi filozofiji, ikigaju? Da so vsi zaposleni z navidez nepomembnimi opravili, ki pa jih opravljajo strastno. Da imajo v njihovem življenju pomembno vlogo obredi in zabave. Da življenje tam teče brez naglice in skrbi. Da so ponosni na svojo tradicijo. Da vsi čutijo močno pripadnost skupnosti. Da med njimi vlada duh sodelovanja, prijateljstvo, optimizem.Svoja spoznanja sta prelila v deset modrosti ikigaja, a kakorkoli, vsak mora svoj ikigaj najti sam: »Če ga še nismo našli, je naša naslednja naloga, da ga najdemo.« Piše na koncu knjige. Avtorja pa nam želita dolgo življenje, polno smisla.

Ikigaj je strast do življenja, razlog, da zjutraj vstaneš, čista sreča, smisel, zadovoljstvo, eden ključnih elementov, ki vlada v življenju stoletnikov. Foto: Dejan Mijović/Delo