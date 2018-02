Dobro jutro iz Pjongčanga: Kje so rože?

Zakaj prvi trije tekmovalci namesto medalj prejemajo belega tigra Suhoranga? In kje so rože, ki jih po olimpijskih tekmah sicer dajejo najboljšim? V odgovorih na ta vprašanja se skriva natančnost, s katero so se organizatorji lotili priprav na zimske igre v Pjongčangu. Dobrodošli v svetu korejskih simbolov!Stati dolgo časa na minus milijon stopinj Celzija po tekmah, so menili organizatorji, bi bilo neprijetno in nezdravo, zato so se odločili za krajšo in preprostejšo slovesnost razglasitve najboljših. Na kraju samem jim podelijo plišastega Suhoranga. Medalje dobijo zvečer v ogrevani dvorani, kjer se njihovih uspehov lahko veseli več gledalcev. To pravzaprav počnejo na vseh zimskih igrah.Toda, kje so rože? V Koreji mora človek vse zelo pozorno pogledati, saj se smisel skriva v podrobnostih. V kapi, ki jo nosi plišasti Suhorang na glavi, se pravzaprav skriva velika zgodba. Kapa je okrašena s pisanimi papirnatimi rožami, ki se imenujejo usahva. Z njimi je med vladanjem slavne korejske dinastije Džoseon (1392–1910) kralj odlikoval vsakogar, ki je naredil izpit in se usposobil za dvornega služabnika.Suhorang pomeni »tiger zaščitnik« in Korejci so v njem čudovito združili vse, kar bi olimpijske igre morale biti: prvobitna energija, oplemenitena s trudom in znanjem, skupna želja, da zaščitimo to, kar je najobčutljivejše – naravo samo. Tudi v Riu na poletnih igrah, ki so poskušale biti ekološko ozaveščena prireditev, najboljšim niso dajali rož. Pjongčang se je odločil, da bo to spremenil v tradicijo. Na večernih slovesnostih poleg medalj, oblikovanih tako, da spominjajo na površino drevesne skorje, športnikom podeljujejo tudi kvadrataste lesene plakete s kovinsko intarzijo v obliki pjongčanških gora.Pjongčang se vsem nevsiljivo vtiskuje v spomin. Rože bi hitro uvenele. Suhorang bo za vedno hranil spomin na Korejo.

Suhorang pomeni »tiger zaščitnik« in Korejci so v njem čudovito združili vse, kar bi olimpijske igre morale biti. Foto: AFP Photo