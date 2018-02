Dobro jutro iz Pjongčanga: Poštena igra

Vsi bi radi bili zmagovalci. Na Olimpu slavimo vrhunsko kakovost športnikov in igre ravno zato tudi prirejamo. Biti poraženec je prava skušnjava. Ob vznožju svete gore se pokaže, ali je človek dober ali ne. Tako je bilo tudi v Pjongčangu.Sekundo za tem, ko so kanadskim hokejistkam obesili srebrne medalje okoli vratu, jo je ena od njih, Jocelyne Larocque, snela, ker očitno ni bila pripravljena sprejeti rezultata finalne tekme, v kateri so Američanke po prostih strelih prišle do zlata. Vprašaji in klicaji na družbenih omrežjih. Je to olimpijski duh?Še močnejši so bili odzivi na ravnanje južnokorejskih drsalk Kim Bo Reum in Park Dži Vu. Drsalki sta v četrtfinalu skupinske tekme daleč za seboj pustili tretjo kolegico Noh Seon Jong, toda tako običajno ne drsajo v tej disciplini. Med takšnimi tekmami prva drsalka navadno določa ritem in razbija zračni upor, drugi dve pa drsata takoj za njo. Če je ena od njih počasnejša, jo njeni kolegici lahko potisneta, saj prav zadnja od treh določa končni rezultat.Zato je bilo to namerno ponižanje.Več kot 600.000 podpisov so zbrali na peticiji, s katero Južni Korejci zdaj zahtevajo, da Kimovi in Parkovi za vedno prepovejo nastopati na olimpijskih igrah. Z gnusom so gledali, kako obe obračata hrbet objokani Nohovi in jo puščata samo na ledni površini. »Sramotno je za ugled države, da na olimpijskih igrah za našo državo tekmujejo po značaju tako slabe osebe,« pravi peticija, ki so jo poslali samemu predsedniku republike.Korejci vedo, kaj je poštena igra. Vedno je treba igrati pošteno. Tudi na športnih tekmovanjih. In pri uresničevanju poklicnih ambicij. In na političnih volitvah. Povsod je preveč možnosti za »umazane igre«, zato je pomembno imeti olimpijske igre. Pod olimpijskim ognjem oživljamo izgubljene vrednote sočutja in strpnosti. Zato so Korejci veličastni, ko zahtevajo prevlado človeškosti nad zmago. To je bistvo olimpijskega duha.

Je to olimpijski duh? Foto: Julio Cortez/AP